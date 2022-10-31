Termíny pro vyhledávání
ADD4901WH/10
Ať váš život perlí!
Dopřejte si kdykoli osvěžující perlivou vodu s výrobníkem sody Philips GoZero. Stačí jen 3 snadné kroky – naplnit, otočit a stisknout! Elegantní design s trendy barvami vám přinese více pohody do života.Zobrazit všechny výhody
Přizpůsobte si úroveň sycení podle osobních preferencí. Proces sycení jednoduše opakujte, abyste vytvořili více bublinek, které vás budou brnět na jazyku!
Zdravější a čerstvější alternativa, díky které nahradíte sladké sycené nápoje v plechovkách domácí perlivou vodou.
3 snadné kroky domácí výroby čerstvé perlivé vody: naplnit, otočit a stisknout!
Výrobník sody nepotřebuje k provozu elektřinu, čerstvou perlivou vodu si tedy můžete vyrobit kdykoli a kdekoli. Stačí jen stisknout tlačítko a vychutnat si nápoj.
Když je přístroj v provozu, bezpečnostní uvolňovací ventil automaticky uvolňuje tlak uvnitř láhve. Bzučení také oznamuje, že perlivá voda je připravená ke konzumaci.
Materiál bez BPA.
Kompaktní design, díky kterému se vejde kamkoli. Nachystáte snadno, ať už jste kdekoli.
Jedna bombička CO2 vyrobí až 60 litrů lahodné perlivé vody, čímž nahradí 120 jednorázových plastových láhví.
Elegantní design s trendy barvami vám přinese více pohody do života.
