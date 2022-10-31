  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Ať váš život perlí! Ať váš život perlí! Ať váš život perlí!

      GoZero Výrobníky sody

      ADD4901WH/10

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Ať váš život perlí!

      Dopřejte si kdykoli osvěžující perlivou vodu s výrobníkem sody Philips GoZero. Stačí jen 3 snadné kroky – naplnit, otočit a stisknout! Elegantní design s trendy barvami vám přinese více pohody do života.

      Zobrazit všechny výhody

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Výrobníky sody

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Zobrazit vše
      Tento výrobek
      GoZero
      - {discount-value}

      GoZero

      Výrobníky sody

      celkem

      recurring payment

      Ať váš život perlí!

      • Nastavitelná úroveň sycení
      • Nasycení ve 3 krocích
      • Lahev vyrobená z PET bez BPA
      • Není třeba elektřina

      Přizpůsobte si nápoje nastavením úrovně sycení

      Přizpůsobte si úroveň sycení podle osobních preferencí. Proces sycení jednoduše opakujte, abyste vytvořili více bublinek, které vás budou brnět na jazyku!

      Vyrábějte zdravější perlivé nápoje v pohodlí domova

      Zdravější a čerstvější alternativa, díky které nahradíte sladké sycené nápoje v plechovkách domácí perlivou vodou.

      3 snadné kroky domácí výroby čerstvé perlivé vody

      3 snadné kroky domácí výroby čerstvé perlivé vody: naplnit, otočit a stisknout!

      Sycení perlivé vody kdykoli a kdekoli

      Výrobník sody nepotřebuje k provozu elektřinu, čerstvou perlivou vodu si tedy můžete vyrobit kdykoli a kdekoli. Stačí jen stisknout tlačítko a vychutnat si nápoj.

      Garantovaná bezpečnost se zabudovaným bezpečnostním uvolňovacím ventilem

      Když je přístroj v provozu, bezpečnostní uvolňovací ventil automaticky uvolňuje tlak uvnitř láhve. Bzučení také oznamuje, že perlivá voda je připravená ke konzumaci.

      Materiál bez BPA

      Materiál bez BPA.

      Lze používat kdekoli

      Kompaktní design, díky kterému se vejde kamkoli. Nachystáte snadno, ať už jste kdekoli.

      Omezuje používání jednorázových plastů

      Jedna bombička CO2 vyrobí až 60 litrů lahodné perlivé vody, čímž nahradí 120 jednorázových plastových láhví.

      Elegantní design v trendy barvě

      Elegantní design s trendy barvami vám přinese více pohody do života.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Ovládání
        Mechanické tlačítko
        Elektřina
        Není třeba elektřina
        Materiál krytu
        Plast

      • Specifikace láhve

        Připojení láhve
        Otočení
        Materiál láhve
        Plast
        Kapacita láhve
        1 l

      • Specifikace bombičky

        Obsah
        CO2 v potravinářské kvalitě

      • Obsahuje

        Výrobník sody
        1
        Lahev na výrobu sycené vody
        1
        Bombička s CO2
        1

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      Clippin

      Najít náhradní díl nebo příslušenství

      Přejít na díly a příslušenství

      Příslušenství

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • V porovnání s 500ml lahvemi sycených nápojů.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.