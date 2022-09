Tenký, atraktivní design

Hledáte televizor, který se hodí do vašeho pokoje? Obrazovka tohoto chytrého televizoru 4K prakticky bez rámečku se hodí téměř do jakéhokoli interiéru. Tenké nožky působí, jako by se obrazovka vznášela nad televizní skříňkou. Nožičky můžete nastavit do šířky, aby se pod televizor vešel delší soundbar.