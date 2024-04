Televizor snadno připojíte k sítím chytré domácnosti a hlasovým asistentům.

Díky bezproblémové kompatibilitě se systémy Matter a Control4 můžete model The One snadno integrovat do své stávající sítě chytré domácnosti. Chcete-li televizor ovládat hlasem, stačí stisknout tlačítko Alexa na dálkovém ovladači a následně Alexu požádat. Nebo můžete požádat Google, a to pomocí zařízení s podporou služby Google Assistant.