Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI.

Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus AI s hlubokým učením zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Bez ohledu na to, co sledujete, získáte realistické detaily a kontrast, syté barvy a plynulý pohyb.