Ponořte se do toho, co milujete. Ambilight TV.

Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů, hudby a her.