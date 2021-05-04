VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek

Ukončeno

LEDTelevizor LED FHD

43PFS5525/12

4.5

| (15) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt

Přenosný. Cenově dostupný.

Hledáte televizor, který je dobrý, ale ne příliš nákladný? Tento kompaktní a cenově dostupný televizor LED nabízí vše, co potřebujete, a nic, co byste nepotřebovali. Technologie Pixel Plus HD přináší ostrý obraz, čistý zvuk a lze jej pohodlně přesouvat z jedné místnosti do druhé.

Zobrazit všechny výhody
TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

Televizor Full HD

Přenosný. Cenově dostupný.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistický stříbrný lesklý rámeček. Tenké nožičky.

HD LED TV. Křišťálově průzračné rozlišení.

Full HD přináší ještě další úroveň HD. Díky nabídce ostřejšího obrazu s vyšším jasem, lepším kontrastem a realistickými barvami přináší obrazovka Full HD ještě lepší zážitky ze sledování televize.

Dva porty HDMI. Snadné připojení k DVD.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

15

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Levný televizor s Full HD

Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky

Výhody

cena, velikost, rozlišení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Datum použití 2021-01-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Datum použití 2021-01-04

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Výhody

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Nevýhody

za taką cenę nie można szukać wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum použití 2022-04-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum použití 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Výhody

obraz dźwięk łatwość obsługi

Nevýhody

bez wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Datum použití 2021-08-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Datum použití 2021-08-22

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.