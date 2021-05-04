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Ukončeno
43PFS5525/12
Přenosný. Cenově dostupný.
Hledáte televizor, který je dobrý, ale ne příliš nákladný? Tento kompaktní a cenově dostupný televizor LED nabízí vše, co potřebujete, a nic, co byste nepotřebovali. Technologie Pixel Plus HD přináší ostrý obraz, čistý zvuk a lze jej pohodlně přesouvat z jedné místnosti do druhé.
108 cm (43")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Full HD přináší ještě další úroveň HD. Díky nabídce ostřejšího obrazu s vyšším jasem, lepším kontrastem a realistickými barvami přináší obrazovka Full HD ještě lepší zážitky ze sledování televize.
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4.5
z 5
15
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
neo2022
04/05/2021
Česká republika
Levný televizor s Full HD
Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky
Výhody
cena, velikost, rozlišení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum použití 2021-01-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum použití 2021-01-04
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Výhody
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Nevýhody
za taką cenę nie można szukać wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum použití 2022-04-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum použití 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Výhody
obraz dźwięk łatwość obsługi
Nevýhody
bez wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Datum použití 2021-08-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Datum použití 2021-08-22
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.