3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
241P4QPYES/00
Řada P
24" (61 cm)
Zobrazení Full HD AMVA
PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.
Zobrazení Philips AMVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodné pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz i v režimu otočení o 90 stupňů.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse