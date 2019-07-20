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Ukončeno
22PFT4000/12
Tenký LED televizor Full HD
Vše, co potřebujete, v kompaktním provedení: tenký LED televizor Philips řady 4000 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a užitečné dodatečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc. Ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!
4.1
z 5
13
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Ověřený kupující
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Vlad67
25/05/2017
România
Un produs excelent
Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.