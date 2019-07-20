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Ukončeno

4000 seriesTenký LED televizor Full HD

22PFT4000/12

4.1

| (13) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

Tenký LED televizor Full HD

Vše, co potřebujete, v kompaktním provedení: tenký LED televizor Philips řady 4000 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a užitečné dodatečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc. Ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Tenký LED televizor Full HD

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

13

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

2

20/07/2019

Україна

Україна

Ідеальний телевізор для кухні

Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

22/07/2017

Latvija

Latvija

Ověřený kupující

Super

Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

25/05/2017

România

România

Un produs excelent

Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.