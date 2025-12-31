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  • Energy Label Europe A
    Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
  • Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
  • Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
  • Energy Label Europe A
    Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
  • Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
  • Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

227E4LHAB/00

Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování
Vychutnejte si úctyhodný obraz LED s přirozenými barvami na tomto elegantním a tenkém displeji/ Funkce jako HDMI a stereofonní reproduktory jsou připraveny pro vaši zábavu!
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se stereo reproduktory

Elegantní displej obohatí zážitek ze sledování

  • Řada E

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Displej Full HD

LED technologie pro přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Funkce SmartImage Lite pro vylepšený zážitek ze sledování LCD

Funkce SmartImage Lite je exkluzivní, špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce. Na základě vámi zvoleného scénáře funkce SmartImage Lite dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost obrazů a videozáznamů pro dokonalé zobrazení - vše v reálném čase, stisknutím jediného tlačítka.

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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