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Ukončeno
221S8LDAB/00
Spolehlivý a nezbytný
Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu.
Řada S
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
John Spider
29/04/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Výhody
Cena odpowiednią do jakości
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD
Datum použití 2021-03-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD
Datum použití 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Výhody
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Nevýhody
Nu am gasit
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD
Datum použití 2020-09-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD
Datum použití 2020-09-18
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.