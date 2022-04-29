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Ukončeno

LCD monitor

221S8LDAB/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Spolehlivý a nezbytný

Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu.

Zobrazit všechny výhody

pro efektivní podnikání

Spolehlivý a nezbytný

  • Řada S

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Výhody

Cena odpowiednią do jakości

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD

Datum použití 2021-03-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD

Datum použití 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Výhody

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Nevýhody

Nu am gasit

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD

Datum použití 2020-09-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221S8LDAB Monitor LCD

Datum použití 2020-09-18

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Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  3. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.