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  • Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu
  • Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu
  • Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu
  • Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu

Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

190BL1CB/00

Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu
Díky funkcím jako SmartImage, přední stereofonní audio, port rozhraní USB a základna Ergo base zvyšuje tento displej pro podniky 190B1 vaši produktivitu
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Ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu

  • Řada B

  • 19" (48,3 cm)

  • Formát 16:10

LED technologie zaručuje přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Nastavení výšky o 70 mm pro ideální polohu při sezení

Compact Ergo Base je uživatelsky přívětivá základna monitoru Philips, umožňující měnit náklon, natočení a výšku, aby si každý uživatel mohl nastavit pozici monitoru, zaručující maximální pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.

Možnost otočného a sklopného nastavení pro ideální úhel sledování

Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.

Technické specifikace

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