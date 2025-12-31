3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
190BL1CB/00
Řada B
19" (48,3 cm)
Formát 16:10
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Compact Ergo Base je uživatelsky přívětivá základna monitoru Philips, umožňující měnit náklon, natočení a výšku, aby si každý uživatel mohl nastavit pozici monitoru, zaručující maximální pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.
Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.
Recenze