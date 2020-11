Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips X-tremeUltinon se vyznačují vynikající odolností. Nejnovější technologické inovace brání poškození vlivem přehřátí a vibrací a mají životnost až 12 let. Protože za tuto dobu je většina automobilů nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše stylové světlomety vydržet po celou dobu životnosti vašeho vozu.