Závazek k životnímu prostředí

TCO je přední světová certifikace udržitelnosti pro IT produkty, která stanovuje vysoké standardy environmentální a sociální odpovědnosti v celém životním cyklu výrobku. Není to jen označení – je to závazek vytvářet lepší a ekologičtější svět prostřednictvím chytřejšího výběru výrobků.