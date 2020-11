Poté smíchejte bílý ocet (5 ml/100 ml kyseliny octové) se stejným množstvím vody z kohoutku v nádobě dostatečně velké na to, aby se do ní dal zvlhčovací filtr potopit. Pokud jsou na filtru bílé usazeniny (vodní kámen), je třeba do vody ponořit stranu s bílými usazeninami. Filtr zvlhčovače nechte v roztoku octa namočený 1 hodinu.