Philips věnuje vůz pro domácí péči o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou

Společnost Philips se zájmovým sdružením ALSA začala spolupracovat letos a pořízení nového vozu je jen prvním krokem v plánované dlouhodobé spolupráci.

„Jsme velice rádi za tento dar, auto jsme potřebovali a usnadní život nám i našim pacientům. Najde využití při cestách našeho týmu za našimi pacienty a využijeme ho i k převezení klientů z místa na místo například v rámci našich rekondičních pobytů,“ říká Eva Baborová, jednatelka spolku ALSA.

Průběh a rychlost progrese onemocnění ALS se liší případ od případu a je obtížné je předpovědět. U některých pacientů postupuje velmi pomalu, u jiných naopak rychleji. Dosavadní rychlost vývoje nových příznaků nám může napovědět, avšak i rychlost progrese se může v průběhu onemocnění změnit. Průměrná délka přežití po stanovení diagnózy je dva roky až pět let. Dle epidemiologických údajů žije 20 % lidí s ALS déle než pět let, 10 % více než 10 let a 5 % se dožívá 20 a více let.