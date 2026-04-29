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6000 Series Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

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6000 SeriesBezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW6264/11

6000 Series Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

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Návody a dokumentace

Dodatek k uživatelské příručce

  • PDF soubor, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Příslušenství a náhradní díly

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlah

    XV1892/02
    • Prodlužuje životnost mopu: snadné a optimální dávkování snižuje opotřebení.
    • Snadné dávkování se 40 dávkami v náplni: vysoce koncentrované složení zajišťuje jemné čištění.
    • Rychlé schnutí: dosahuje o 50 % rychlejšího schnutí než ruční mopy pro zářivě čistý výsledek.**
    • Ekonomické řešení: jedna náplň nahrazuje až tři láhve běžného čisticího prostředku.
    • Vhodné pro domácí mazlíčky i celou rodinu: chrání povrchy a podporuje zdravější prostředí.
    • 6000 a 7000 Series

    6000 a 7000 Series
    Sada náhradních kartáčů

    XV1773/10
    • Originální příslušenství Philips
    • Mimořádně jemné kartáče z mikrovlákna
    • Mimořádně jemný kartáč z mikrovlákna pro bezdrátový vysavač Philips AquaTrio pro mokré a suché vysávání řady 6000 a 7000 Series
    • 6000 a 7000 Series

    6000 a 7000 Series
    Sada náhradních mokrých filtrů

    XV1770/10
    • Originální příslušenství Philips
    • Náhradní mokrý filtr
    • Sada 2 náhradních mokrých filtrů pro bezdrátové vysavače na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series
    • 6000 a 7000 Series

    6000 a 7000 Series
    Sada náhradních suchých filtrů

    XV1771/10
    • Originální příslušenství Philips
    • Náhradní suchý filtr
    • Sada 2 náhradních suchých filtrů pro bezdrátové vysavače na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series

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