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  • 2x náhradní suchý filtr
  • 2x náhradní suchý filtr

6000 a 7000 SeriesSada náhradních suchých filtrů

XV1771/10

2x náhradní suchý filtr

Sada náhradních suchých filtrů, které jsou kompatibilní s bezdrátovými vysavači na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series. Sada obsahuje 2 suché filtry. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.

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Kompatibilní výrobky
6000 Series

6000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW6264/11

7000 Series

7000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW7263/11

7000 Series

7000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW7264/11

Kompat. s vysavači na suché a mokré vysávání 6000 a 7000 Series

2x náhradní suchý filtr

  • Originální příslušenství Philips

  • Náhradní suchý filtr

  • Sada 2 náhradních suchých filtrů pro bezdrátové vysavače na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series

Originální filtr do vysavačů na suché a mokré vysávání 6000 a 7000 Series

Výkonný filtr zachytí jemný prach a pomáhá udržet silný proud vzduchu.

Optimálních výsledků čištění dosáhnete při výměně každých 6 měsíců

Filtry se doporučuje vyměňovat každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.

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