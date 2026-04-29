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6000 a 7000 Series Sada náhradních suchých filtrů

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6000 a 7000 SeriesSada náhradních suchých filtrů

XV1771/10

6000 a 7000 Series Sada náhradních suchých filtrů

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Návody a dokumentace

Sada náhradních suchých filtrů, které jsou kompatibilní s bezdrátovými vysavači na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series. Sada obsahuje 2 suché filtry. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.

  • PDF soubor
  • 13 May 2026