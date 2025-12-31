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XV1770/10
Originální příslušenství Philips
Náhradní mokrý filtr
Sada 2 náhradních mokrých filtrů pro bezdrátové vysavače na mokré a suché čištění Philips AquaTrio 6000 a 7000 Series
Filtry se doporučuje vyměňovat každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.
Filtry se doporučuje vyměňovat každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.
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