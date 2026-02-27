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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Prodlužuje životnost mopu: snadné a optimální dávkování snižuje opotřebení.
Snadné dávkování se 40 dávkami v náplni: vysoce koncentrované složení zajišťuje jemné čištění.
Rychlé schnutí: dosahuje o 50 % rychlejšího schnutí než ruční mopy pro zářivě čistý výsledek.**
Ekonomické řešení: jedna náplň nahrazuje až tři láhve běžného čisticího prostředku.
Vhodné pro domácí mazlíčky i celou rodinu: chrání povrchy a podporuje zdravější prostředí.
Extrémně koncentrovaný čistič podlah Philips OneUp byl speciálně vyvinut pro elektrické mopy Philips OneUp. Zajišťuje špičkový čisticí výkon a prodlužuje životnost vašeho mopu při každém použití.
Náplň s extrémně koncentrovaným čističem podlah Philips OneUp se snadno zasune do nádržky na čistou vodu vašeho elektrického mopu a zajišťuje optimální a snadné dávkování pro bezvadně čisté podlahy.
Vytírejte a vysoušejte současně, abyste dosáhli bezvadně čistých podlah. Vyměnitelné podložky Philips OneUp zajišťují optimální a rovnoměrné navlhčení s o 50 % rychlejším schnutím**.
5.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Měřeno ve srovnání s ručním mopem na neabsorpční podlaze podle klimatizovaných podmínek IEC60335-2-2
Podle směrnice OECD 302 B