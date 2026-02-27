VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!
  • Sbohem starý mope, vítej OneUp!

Philips OneUpČistič podlah

XV1892/02

5
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Sbohem starý mope, vítej OneUp!
Vylepšete svůj elektrický mop Philips OneUp pomocí našeho speciálně vyvinutého čisticího prostředku. Zajišťuje lesk bez šmouh na všech typech podlah a zanechává váš domov svěží a čistý. Ideální pro použití na podlahách s citlivým anebo tvrdým povrchem a při každodenním úklidu.
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
Originální Philips OneUp 3000 Series

Originální Philips OneUp 3000 Series
Elektrický mop

XV3101/01

Originální Philips OneUp řada 5000

Originální Philips OneUp řada 5000
Elektrický mop

XV5113/01

6000 Series

6000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW6264/11

7000 Series

7000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW7263/11

Čistota nikdy nebyla tak čistá. Až dosud.

Sbohem starý mope, vítej OneUp!

  • Prodlužuje životnost mopu: snadné a optimální dávkování snižuje opotřebení.

  • Snadné dávkování se 40 dávkami v náplni: vysoce koncentrované složení zajišťuje jemné čištění.

  • Rychlé schnutí: dosahuje o 50 % rychlejšího schnutí než ruční mopy pro zářivě čistý výsledek.**

  • Ekonomické řešení: jedna náplň nahrazuje až tři láhve běžného čisticího prostředku.

  • Vhodné pro domácí mazlíčky i celou rodinu: chrání povrchy a podporuje zdravější prostředí.

Speciálně vyvinutý pro elektrický mop Philips OneUp

Speciálně vyvinutý pro elektrický mop Philips OneUp

Extrémně koncentrovaný čistič podlah Philips OneUp byl speciálně vyvinut pro elektrické mopy Philips OneUp. Zajišťuje špičkový čisticí výkon a prodlužuje životnost vašeho mopu při každém použití.

Snadné a optimální dávkování

Snadné a optimální dávkování

Náplň s extrémně koncentrovaným čističem podlah Philips OneUp se snadno zasune do nádržky na čistou vodu vašeho elektrického mopu a zajišťuje optimální a snadné dávkování pro bezvadně čisté podlahy.

O 50 % rychlejší schnutí a bezchybně čisté podlahy díky podložkám OneUp**

O 50 % rychlejší schnutí a bezchybně čisté podlahy díky podložkám OneUp**

Vytírejte a vysoušejte současně, abyste dosáhli bezvadně čistých podlah. Vyměnitelné podložky Philips OneUp zajišťují optimální a rovnoměrné navlhčení s o 50 % rychlejším schnutím**.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Měřeno ve srovnání s ručním mopem na neabsorpční podlaze podle klimatizovaných podmínek IEC60335-2-2

  2. Podle směrnice OECD 302 B