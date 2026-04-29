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XV1892/02
List of Ingredients - English (US)
Vylepšete svůj elektrický mop Philips OneUp pomocí našeho speciálně vyvinutého čisticího prostředku. Zajišťuje lesk bez šmouh na všech typech podlah a zanechává váš domov svěží a čistý. Ideální pro použití na podlahách s citlivým anebo tvrdým povrchem a při každodenním úklidu.