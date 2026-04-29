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Philips OneUp Čistič podlah

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Philips OneUpČistič podlah

XV1892/02

Philips OneUp Čistič podlah

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Návody a dokumentace

List of Ingredients - English (US)

  • PDF soubor, 145.3 kB
  • 13 March 2026

Vylepšete svůj elektrický mop Philips OneUp pomocí našeho speciálně vyvinutého čisticího prostředku. Zajišťuje lesk bez šmouh na všech typech podlah a zanechává váš domov svěží a čistý. Ideální pro použití na podlahách s citlivým anebo tvrdým povrchem a při každodenním úklidu.

  • PDF soubor
  • 29 May 2026

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