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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dvakrát čistší podlahy ve srovnání s ručními mopy***: Hloubkové čištění odstraní až 99,9 % bakterií*.
Dvakrát rychlejší vytírání ve srovnání s ručními mopy: Užijte si úklid, který zkrátí čas vytírání na polovinu.**
Originální technologie OneUp: patentovaná technologie, která čerpá čistou vodu a zároveň tiše nasává špinavou vodu
Bezdrátový a snadno ovladatelný design: Užívejte si volný pohyb díky 360° otočnému kloubu.
Dlouhotrvající baterie a vyměnitelné podložky: Využijte až 70 minut nepřetržitého úklidu.
Odstraňuje mastnotu, skvrny, lepkavou špínu, jemný prach a každodenní nepořádek z podlahy. Pro zářivou podlahu bez zbytků a šmouh s odstraněním až 99,9 % bakterií*
Užívejte si bezstarostné vytírání podlah bez potřeby kbelíku, ždímání nebo oplachování. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.
Díky patentované technologii OneUp si můžete být jisti, že neroztíráte špínu. Čerpá čistou vodu na podlahu a zároveň tiše nasává špinavou vodu. Pokaždé.
4.8
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Marian G.
01/03/2026
Slovensko
OneUp
Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.
Výhody
Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Vizuelně čisté: měření lesku vyčištěného povrchu, testováno s kapalinami, v porovnání s manuálními mopy.
Měřeno v porovnání s manuálním mopem na neabsorptivní podlaze podle IEC60335-2-2 při aklimatizovaných podmínkách.
Testováno na konkrétní testovací ploše se vzorky E. coli a S. aureus, při použití pouze vody.
Na základě velikosti domu 125 m²