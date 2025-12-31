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  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!

Philips OneUpnáhradní podložka - 2 ks

XV1882/20

Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
Vyměnitelné podložky Philips OneUp nabízejí vynikající výkon při vytírání podlah. Jsou navrženy s důrazem na efektivitu a lze je opakovaně používat až 6 měsíců, což z nich činí ideální volbu pro udržitelný úklid. Udržujte své podlahy dokonale čisté.
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Kompatibilní výrobky
Originální Philips OneUp 3000 Series

Originální Philips OneUp 3000 Series
Elektrický mop

XV3101/01

Originální Philips OneUp řada 5000

Originální Philips OneUp řada 5000
Elektrický mop

XV5113/01

Skutečná čistota začíná právě teď.

Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!

  • Podlaha se potká s jemným mikrovláknem: Čistí tvrdé podlahy včetně choulostivých a neabsorpčních povrchů.

  • O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: Vytírá a zároveň suší pro dokonale čisté podlahy.

  • Snadno odnímatelné: Navrženo pro bezproblémové elektrické mopování a úklid bez nepořádku.

  • Technologie OneUp: Patentovaná technologie pumpuje čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.

  • Opakovaně použitelné až 6 měsíců: Vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.

Pro tvrdé podlahy, včetně choulostivých a neabsorpčních.

Pro tvrdé podlahy, včetně choulostivých a neabsorpčních.

Vytírejte tvrdé podlahy, včetně choulostivých a neabsorpčních, jako jsou laminát, hladká dlažba, vinyl, dřevěné parkety, lité podlahy a kámen.

Technologie OneUp

Technologie OneUp

Patentovaná technologie OneUp čerpá čistou vodu na podlahu a zároveň tiše odsává špinavou vodu, čímž zajišťuje efektivní elektrické vytírání.

O 50 % rychlejší schnutí a dokonalá čistota díky podložkám OneUp**

O 50 % rychlejší schnutí a dokonalá čistota díky podložkám OneUp**

Vytírejte a sušte současně pro dosažení dokonale čistých podlah. Vyměnitelné podložky Philips OneUp zajišťují optimální a rovnoměrné navlhčení s o 50 % rychlejším schnutím**

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Měřeno v porovnání s manuálním mopem na neabsorpční podlaze podle IEC60335-2-2 při aklimatizovaných podmínkách.