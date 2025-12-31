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XV1882/20
Podlaha se potká s jemným mikrovláknem: Čistí tvrdé podlahy včetně choulostivých a neabsorpčních povrchů.
O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: Vytírá a zároveň suší pro dokonale čisté podlahy.
Snadno odnímatelné: Navrženo pro bezproblémové elektrické mopování a úklid bez nepořádku.
Technologie OneUp: Patentovaná technologie pumpuje čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.
Opakovaně použitelné až 6 měsíců: Vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.
Vytírejte tvrdé podlahy, včetně choulostivých a neabsorpčních, jako jsou laminát, hladká dlažba, vinyl, dřevěné parkety, lité podlahy a kámen.
Patentovaná technologie OneUp čerpá čistou vodu na podlahu a zároveň tiše odsává špinavou vodu, čímž zajišťuje efektivní elektrické vytírání.
Vytírejte a sušte současně pro dosažení dokonale čistých podlah. Vyměnitelné podložky Philips OneUp zajišťují optimální a rovnoměrné navlhčení s o 50 % rychlejším schnutím**
Recenze
Měřeno v porovnání s manuálním mopem na neabsorpční podlaze podle IEC60335-2-2 při aklimatizovaných podmínkách.