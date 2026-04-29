Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vysavače a mopy
Všechny řady
Philips OneUp náhradní podložka - 2 ks
Podpora
XV1882/20
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Vyměnitelné podložky Philips OneUp nabízejí vynikající výkon při vytírání podlah. Jsou navrženy s důrazem na efektivitu a lze je opakovaně používat až 6 měsíců, což z nich činí ideální volbu pro udržitelný úklid. Udržujte své podlahy dokonale čisté.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme