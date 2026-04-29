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Philips OneUp náhradní podložka - 2 ks

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Philips OneUpnáhradní podložka - 2 ks

XV1882/20

Philips OneUp náhradní podložka - 2 ks

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Návody a dokumentace

Vyměnitelné podložky Philips OneUp nabízejí vynikající výkon při vytírání podlah. Jsou navrženy s důrazem na efektivitu a lze je opakovaně používat až 6 měsíců, což z nich činí ideální volbu pro udržitelný úklid. Udržujte své podlahy dokonale čisté.

  • PDF soubor
  • 29 May 2026

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