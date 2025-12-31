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  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
  • Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!

Originální Philips OneUp 3000 SeriesElektrický mop

XV3101/01

Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!
Rozlučte se s mopy, které jen roztírají špínu! Přivítejte elektrický mop Philips OneUp – mop, který změnil pravidla úklidu a zajišťuje 2× čistší podlahy 2× rychleji***. Díky patentované technologii OneUp odsává špinavou vodu a zároveň přivádí na podlahu čistou vodu pro dokonale zářivou čistotu.
Zobrazit všechny výhody

Skutečná čistota začíná právě teď.

Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp!

  • Dvakrát čistší podlahy ve srovnání s ručními mopy***: Hloubkové čištění odstraní až 99,9 % bakterií*.

  • Dvakrát rychlejší vytírání ve srovnání s ručními mopy: Užijte si úklid, který zkrátí čas vytírání na polovinu.**

  • Originální technologie OneUp: Patentovaná technologie, která čerpá čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.

  • Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Vychutnajte si neobmedzený pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.

  • Batéria s dlhou výdržou a odnímateľné podložky: Využite až 50 minút nepretržitého umývania.

Žádné kompromisy v čistotě, jen Philips OneUp čistí jako OneUp.

Žádné kompromisy v čistotě, jen Philips OneUp čistí jako OneUp.

Čistí mastnotu, skvrny, lepivou špínu, jemný prach a každodenní nečistoty na podlaze. Pro zářivou podlahu bez zbytků a šmouh s odstraněním až 99,9 % bakterií*

Žádné kbelíky a žádné starosti: snadné čištění od začátku do konce

Žádné kbelíky a žádné starosti: snadné čištění od začátku do konce

Užívejte si bezstarostné vytírání podlah bez potřeby kbelíku, ždímání nebo oplachování. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.

Originální patentovaná technologie OneUp

Originální patentovaná technologie OneUp

Díky patentované technologii OneUp si můžete být jisti, že nešíříte špínu. Čerpá čistou vodu na podlahu a zároveň tiše odsává špinavou vodu. Pokaždé.

Technické specifikace

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Příslušenství a náhradní díly

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Kabel USB

    CRP1095/01
    • Délka kabelu 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - dlaždice, kámen, beton

    XV1883/10
    • Pro dlaždicové, kamenné a betonové podlahy
    • Odsává špinavou vodu a současně přivádí čistou
    • 2× rychlejší schnutí podlahy** než s ručním mopem
    • Snadno odnímatelné – bez kontaktu se špínou
    • Opakovaně použitelná až 6 měsíců
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - dřevo, parkety, linoleum

    XV1884/10
    • Ideální pro pravé dřevo, parkety i linoleum
    • Odsává špinavou vodu a současně přivádí čistou
    • 2× rychlejší schnutí podlahy** než s ručním mopem
    • Snadno odnímatelné – bez kontaktu se špínou
    • Opakovaně použitelná až 6 měsíců
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - 2 ks

    XV1882/20
    • Podlaha se potká s jemným mikrovláknem: Čistí tvrdé podlahy včetně choulostivých a neabsorpčních povrchů.
    • O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: Vytírá a zároveň suší pro dokonale čisté podlahy.
    • Snadno odnímatelné: Navrženo pro bezproblémové elektrické mopování a úklid bez nepořádku.
    • Technologie OneUp: Patentovaná technologie pumpuje čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.
    • Opakovaně použitelné až 6 měsíců: Vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka

    XV1882/10
    • Jemné mikrovlákno působí na podlahu: čistí tvrdé podlahy, včetně citlivých a neabsorpčních podlah.
    • O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: vytírejte a sušte současně, abyste dosáhli bezvadně čistých podlah.**
    • Snadno vyjmutelné: navržené pro snadné vytírání elektrickým mopem a úklid bez nepořádku.
    • Technologie OneUp: patentovaná technologie čerpá čistou vodu a zároveň tiše vysává špinavou vodu.
    • Znovu použitelné po dobu až 6 měsíců: vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlah

    XV1892/02
    • Prodlužuje životnost mopu: snadné a optimální dávkování snižuje opotřebení.
    • Snadné dávkování se 40 dávkami v náplni: vysoce koncentrované složení zajišťuje jemné čištění.
    • Rychlé schnutí: dosahuje o 50 % rychlejšího schnutí než ruční mopy pro zářivě čistý výsledek.**
    • Ekonomické řešení: jedna náplň nahrazuje až tři láhve běžného čisticího prostředku.
    • Vhodné pro domácí mazlíčky i celou rodinu: chrání povrchy a podporuje zdravější prostředí.

Recenze

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Upozornění

  1. Vizuelně čisté: měření lesku vyčištěného povrchu, testováno s kapalinami, v porovnání s manuálními mopy.

  2. Měřeno v porovnání s manuálním mopem na neabsorptivní podlaze podle IEC60335-2-2 při aklimatizovaných podmínkách.

  3. Testováno na konkrétní testovací ploše se vzorky E. coli a S. aureus, při použití pouze vody.

  4. Na základě velikosti domu 125 m²