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XV3101/01
Dvakrát čistší podlahy ve srovnání s ručními mopy***: Hloubkové čištění odstraní až 99,9 % bakterií*.
Dvakrát rychlejší vytírání ve srovnání s ručními mopy: Užijte si úklid, který zkrátí čas vytírání na polovinu.**
Originální technologie OneUp: Patentovaná technologie, která čerpá čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.
Bezdrôtový a ľahko ovládateľný dizajn: Vychutnajte si neobmedzený pohyb vďaka 360° otočnému kĺbu.
Batéria s dlhou výdržou a odnímateľné podložky: Využite až 50 minút nepretržitého umývania.
Čistí mastnotu, skvrny, lepivou špínu, jemný prach a každodenní nečistoty na podlaze. Pro zářivou podlahu bez zbytků a šmouh s odstraněním až 99,9 % bakterií*
Užívejte si bezstarostné vytírání podlah bez potřeby kbelíku, ždímání nebo oplachování. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.
Díky patentované technologii OneUp si můžete být jisti, že nešíříte špínu. Čerpá čistou vodu na podlahu a zároveň tiše odsává špinavou vodu. Pokaždé.
Recenze
Vizuelně čisté: měření lesku vyčištěného povrchu, testováno s kapalinami, v porovnání s manuálními mopy.
Měřeno v porovnání s manuálním mopem na neabsorptivní podlaze podle IEC60335-2-2 při aklimatizovaných podmínkách.
Testováno na konkrétní testovací ploše se vzorky E. coli a S. aureus, při použití pouze vody.
Na základě velikosti domu 125 m²