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Originální Philips OneUp řada 5000 Elektrický mop
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XV5113/01
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Quick Start Guide XV5113/all versions
Philips OneUpKabel USB
Philips OneUp náhradní podložka - dlaždice, kámen, beton
Philips OneUpnáhradní podložka - dřevo, parkety, linoleum
Philips OneUpnáhradní podložka - 2 ks
Philips OneUpnáhradní podložka
Philips OneUpČistič podlah
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