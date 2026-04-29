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Originální Philips OneUp řada 5000 Elektrický mop

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Originální Philips OneUp řada 5000Elektrický mop

XV5113/01

Originální Philips OneUp řada 5000 Elektrický mop

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Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF soubor, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Příslušenství a náhradní díly

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Kabel USB

    CRP1095/01
    • Délka kabelu 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - dlaždice, kámen, beton

    XV1883/10
    • Pro dlaždicové, kamenné a betonové podlahy
    • Odsává špinavou vodu a současně přivádí čistou
    • 2× rychlejší schnutí podlahy** než s ručním mopem
    • Snadno odnímatelné – bez kontaktu se špínou
    • Opakovaně použitelná až 6 měsíců
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - dřevo, parkety, linoleum

    XV1884/10
    • Ideální pro pravé dřevo, parkety i linoleum
    • Odsává špinavou vodu a současně přivádí čistou
    • 2× rychlejší schnutí podlahy** než s ručním mopem
    • Snadno odnímatelné – bez kontaktu se špínou
    • Opakovaně použitelná až 6 měsíců
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka - 2 ks

    XV1882/20
    • Podlaha se potká s jemným mikrovláknem: Čistí tvrdé podlahy včetně choulostivých a neabsorpčních povrchů.
    • O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: Vytírá a zároveň suší pro dokonale čisté podlahy.
    • Snadno odnímatelné: Navrženo pro bezproblémové elektrické mopování a úklid bez nepořádku.
    • Technologie OneUp: Patentovaná technologie pumpuje čistou vodu a tiše odsává špinavou vodu.
    • Opakovaně použitelné až 6 měsíců: Vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    náhradní podložka

    XV1882/10
    • Jemné mikrovlákno působí na podlahu: čistí tvrdé podlahy, včetně citlivých a neabsorpčních podlah.
    • O 50 % rychlejší schnutí oproti ručnímu mopu: vytírejte a sušte současně, abyste dosáhli bezvadně čistých podlah.**
    • Snadno vyjmutelné: navržené pro snadné vytírání elektrickým mopem a úklid bez nepořádku.
    • Technologie OneUp: patentovaná technologie čerpá čistou vodu a zároveň tiše vysává špinavou vodu.
    • Znovu použitelné po dobu až 6 měsíců: vyměnitelné podložky Philips OneUp lze prát v pračce i ručně.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistič podlah

    XV1892/02
    • Prodlužuje životnost mopu: snadné a optimální dávkování snižuje opotřebení.
    • Snadné dávkování se 40 dávkami v náplni: vysoce koncentrované složení zajišťuje jemné čištění.
    • Rychlé schnutí: dosahuje o 50 % rychlejšího schnutí než ruční mopy pro zářivě čistý výsledek.**
    • Ekonomické řešení: jedna náplň nahrazuje až tři láhve běžného čisticího prostředku.
    • Vhodné pro domácí mazlíčky i celou rodinu: chrání povrchy a podporuje zdravější prostředí.

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