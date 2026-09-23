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6000 a 7000 SeriesSada náhradních kartáčů

XV1773/10

Náhradní čisticí kartáč

Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré vysávání Philips AquaTrio 7000 a 6000 Series. Sada obsahuje jeden mimořádně jemný power kartáč z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.

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Kompatibilní výrobky
6000 Series

6000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW6264/11

7000 Series

7000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW7263/11

7000 Series

7000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW7264/11

Kompat. s vysavači na suché a mokré vysávání 6000 a 7000 Series

Náhradní čisticí kartáč

  • Originální příslušenství Philips

  • Mimořádně jemné kartáče z mikrovlákna

  • Mimořádně jemný kartáč z mikrovlákna pro bezdrátový vysavač Philips AquaTrio pro mokré a suché vysávání řady 6000 a 7000 Series

Orig. náhradní kartáč do vysavačů na suché a mokré vysávání 6000 a 7000 Series

Doporučuje se vyměňovat kartáč každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.

Optimálních výsledků čištění dosáhnete při výměně každých 6 měsíců

Doporučuje se vyměňovat kartáč každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.

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