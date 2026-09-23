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XV1773/10
Náhradní čisticí kartáč
Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré vysávání Philips AquaTrio 7000 a 6000 Series. Sada obsahuje jeden mimořádně jemný power kartáč z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.
Originální příslušenství Philips
Mimořádně jemné kartáče z mikrovlákna
Mimořádně jemný kartáč z mikrovlákna pro bezdrátový vysavač Philips AquaTrio pro mokré a suché vysávání řady 6000 a 7000 Series
Doporučuje se vyměňovat kartáč každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.
Doporučuje se vyměňovat kartáč každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.
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