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6000 a 7000 Series Sada náhradních kartáčů
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XV1773/10
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Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré vysávání Philips AquaTrio 7000 a 6000 Series. Sada obsahuje jeden mimořádně jemný power kartáč z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.