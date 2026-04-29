VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

6000 a 7000 Series Sada náhradních kartáčů

Podpora

6000 a 7000 SeriesSada náhradních kartáčů

XV1773/10

6000 a 7000 Series Sada náhradních kartáčů

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré vysávání Philips AquaTrio 7000 a 6000 Series. Sada obsahuje jeden mimořádně jemný power kartáč z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.

  • PDF soubor
  • 11 October 2025