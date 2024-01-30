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TAT1108BL/00
Čistý zvuk hovorů
6mm reproduktory se silnými basy
Ergonomický design pro vaše pohodlí
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Bez ohledu na to, jak dlouho potřebujete poslouchat, tato sluchátka vás nezklamou. Získáte 5 hodin poslechu a dalších 10 hodin poslechu z kapesního nabíjecího pouzdra.
Poslouchejte hudbu tak, jak má být slyšena. Tato sluchátka používají 6mm dynamické reproduktory vlastní konstrukce, které vám přinesou opravdový zážitek z poslechu. Velký výkon reproduktorů zvyšuje dynamiku a basy, takže vám neunikne žádný tón.
Zvuky okolí už vás při poslechu rušit nebudou. Tato sluchátka jsou vybavena mikrofonem s umělou inteligencí, který využívá pokročilý algoritmus. Ten filtruje zvuky, které nechcete slyšet, a zajišťuje tak skvělou kvalitu hovoru. Pokaždé se navzájem jasně uslyšíte.
4.7
z 5
9
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Time30
30/01/2024
Česká republika
Vyrobek hraje skvele.
Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.