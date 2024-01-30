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  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
  • Vychutnejte si čistý zvuk
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Pravá bezdrátová sluchátka

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Černá
Černá
Vychutnejte si čistý zvuk
Uslyšíte každičký zvuk. Tato skutečně bezdrátová sluchátka využívají 6mm reproduktory pro bohatý zvuk a výkonné basy a mikrofon s umělou inteligencí pro čisté hovory. Pyšní se odolností proti potu a postříkání IPX4 a díky kapesnímu nabíjecímu pouzdru vás čeká 15 hodin přehrávání.
Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si čistý zvuk

  • Čistý zvuk hovorů

  • 6mm reproduktory se silnými basy

  • Ergonomický design pro vaše pohodlí

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

Žádné strachy. Až 15 hodin přehrávání s pouzdrem

Bez ohledu na to, jak dlouho potřebujete poslouchat, tato sluchátka vás nezklamou. Získáte 5 hodin poslechu a dalších 10 hodin poslechu z kapesního nabíjecího pouzdra.

6mm reproduktory na míru pro úchvatný zvuk a silné basy

Poslouchejte hudbu tak, jak má být slyšena. Tato sluchátka používají 6mm dynamické reproduktory vlastní konstrukce, které vám přinesou opravdový zážitek z poslechu. Velký výkon reproduktorů zvyšuje dynamiku a basy, takže vám neunikne žádný tón.

Mikrofon s umělou inteligencí pro kvalitní hovory

Zvuky okolí už vás při poslechu rušit nebudou. Tato sluchátka jsou vybavena mikrofonem s umělou inteligencí, který využívá pokročilý algoritmus. Ten filtruje zvuky, které nechcete slyšet, a zajišťuje tak skvělou kvalitu hovoru. Pokaždé se navzájem jasně uslyšíte.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

9

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

30/01/2024

Česká republika

Česká republika

Vyrobek hraje skvele.

Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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