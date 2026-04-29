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Sluchátka
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Pravá bezdrátová sluchátka
Podpora
TAT1108BL/00
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Pro systémy iOS a Android
Aplikace Philips Headphones vám umožní využívat potenciál sluchátek naplno. Mějte přístup k funkcím, které zajistí ten nejlepší zvukový zážitek z vašeho mobilního zařízení.
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