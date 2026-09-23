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Ukončeno
TAJS50/00
Domov je tam, kde posloucháte svou hudbu
Odpočívejte s reproduktorem s technologií Bluetooth, s nímž se cítíte jako doma. Získáte 20 hodin přehrávání a funkci powerbanky. Látka reproduktoru ze směsi vlny a vrchní plát z leštěné oceli tvoří doplněk i v těch nejminimalističtějších interiérech.
Bluetooth®
Výstupní výkon 30 W
20 hodin přehrávání
Vestavěná funkce powerbanky
Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení, zapnutí/vypnutí, párování reproduktorů
Tento kompaktní reproduktor s technologií Bluetooth, navržený ve spolupráci se značkou Georg Jensen, je jednoduchý, avšak budí pozornost. Vrchní plát z leštěné oceli nádherně kontrastuje s látkou reproduktoru od společnosti Kvadrat, jež je příjemná na dotek. Nenápadná firemní loga taktně poukazují na společnosti Philips a Georg Jensen.
Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.
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