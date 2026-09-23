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Ukončeno

Reproduktor navržený spol. Philips a G. Jensen

TAJS50/00

Domov je tam, kde posloucháte svou hudbu

Odpočívejte s reproduktorem s technologií Bluetooth, s nímž se cítíte jako doma. Získáte 20 hodin přehrávání a funkci powerbanky. Látka reproduktoru ze směsi vlny a vrchní plát z leštěné oceli tvoří doplněk i v těch nejminimalističtějších interiérech.

Zobrazit všechny výhody

Domov je tam, kde posloucháte svou hudbu

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 30 W

  • 20 hodin přehrávání

  • Vestavěná funkce powerbanky

Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení, zapnutí/vypnutí, párování reproduktorů

Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení, zapnutí/vypnutí, párování reproduktorů

Kolekce Philips & Georg Jensen

Kolekce Philips & Georg Jensen

Tento kompaktní reproduktor s technologií Bluetooth, navržený ve spolupráci se značkou Georg Jensen, je jednoduchý, avšak budí pozornost. Vrchní plát z leštěné oceli nádherně kontrastuje s látkou reproduktoru od společnosti Kvadrat, jež je příjemná na dotek. Nenápadná firemní loga taktně poukazují na společnosti Philips a Georg Jensen.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

Technické specifikace

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