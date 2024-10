Nastavení během několika sekund

Jednoduše zapojte přiložený kabel s 3,5mm konektorem do sluchátkového výstupu televizoru a na druhý konec kabelu připojte dongle. Poté dongle zapojte do USB portu na televizoru. Pro připojení k počítači zapojte dongle do USB portu a následně zvolte příslušné nastavení zvuku.