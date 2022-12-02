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Ukončeno

Bezdrátová sportovní sluchátka do uší

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Recenze
Vždy padnou, jak potřebujete
Od ranního běhání až po odpoledne v kanceláři. Tato skutečně bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit odnímatelným držákem za uši, takže vám vždy padnou, jak potřebujete. Díky nabíjecímu pouzdru získáte až 20 hodin přehrávání a navíc jsou voděodolná se stupněm ochrany IPX7.
Zobrazit všechny výhody

Vždy padnou, jak potřebujete

  • Flexibilní dvoupásmové provedení

  • 20 hodin přehrávání

  • Vymazat hovory. Režim Mono

  • Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu

Navrženo pro vaše tréninky. Připraveno na váš den

Navrženo pro vaše tréninky. Připraveno na váš den

6mm reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk s výkonnými basy. Ať už s oblíbenými seznamy skladeb, či s podcasty – procházejte svým dnem doprovázeni zvukem, který vás udrží v pohybu.

Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu

Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu

Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka splňují stupeň krytí IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Zůstanou na svém místě bez ohledu na to, jak silně se potíte nebo jaký tvar mají vaše uši.

Odnímatelná konstrukce háčku za ucho. Pro požadovaný styl

Odnímatelná konstrukce háčku za ucho. Pro požadovaný styl

Ať už se jedná o běh v parku, nebo epickou lekci HIIT, design háčku za ucho zajistí, že tato sluchátka budou příjemně a bezpečně držet. Můžete si vybrat ze tří různých velikostí silikonových nástavců konců sluchátek, a když zrovna netrénujete, můžete háčky za uši sejmout.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

8

Recenze

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Výhody

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Výhody

dźwięk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu