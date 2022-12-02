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Ukončeno
TAA5205BK/00
Flexibilní dvoupásmové provedení
20 hodin přehrávání
Vymazat hovory. Režim Mono
Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu
6mm reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk s výkonnými basy. Ať už s oblíbenými seznamy skladeb, či s podcasty – procházejte svým dnem doprovázeni zvukem, který vás udrží v pohybu.
Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka splňují stupeň krytí IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Zůstanou na svém místě bez ohledu na to, jak silně se potíte nebo jaký tvar mají vaše uši.
Ať už se jedná o běh v parku, nebo epickou lekci HIIT, design háčku za ucho zajistí, že tato sluchátka budou příjemně a bezpečně držet. Můžete si vybrat ze tří různých velikostí silikonových nástavců konců sluchátek, a když zrovna netrénujete, můžete háčky za uši sejmout.
3.6
z 5
8
Recenze
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Výhody
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Výhody
dźwięk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe