Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu

Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka splňují stupeň krytí IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Zůstanou na svém místě bez ohledu na to, jak silně se potíte nebo jaký tvar mají vaše uši.