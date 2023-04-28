3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
TAA4216BK/00
Pratelné polstrování náušníků
Lehké a odolné
Ochrana proti prachu a vodě IP55
Díky 35 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato bezdrátová sluchátka na uši s vámi při tréninku i mimo něj. Úplné nabití trvá méně než 2 hodiny. Potřebujete zvýšit výkon? 15 minut nabíjení vám poskytne o 2 hodiny delší dobu přehrávání.
Měkké, prodyšné polstrování sluchátek je odnímatelné pro snadné čištění a je naplněné chladicím gelem. Bez ohledu na to, co děláte, když máte tato sluchátka, budete mít vždy možnost znovu se cítit svěže!
Ochrana IP55 znamená, že jsou vaše sluchátka stejně v pohodě na prašných cestách jako v silném dešti. Ať se potíte jakkoli silně a ať se vydáte kamkoli, nic vás nezastaví!
4.6
z 5
17
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
xNogin
28/04/2023
Česká republika
velké překvapení!
Krátká recenze s porovnáním s jinými sluchátky, snad pomůže každému v rozhodování.
Výhody
Výborně hrající sluchátka, pouze s pár mouchami, ale to mi nebrání v hodnocení 5* Klady: + hlasitost, projev bez zkreslení, chrčení a podobně, žádný náznak že by repráky něco nestíhali + skvěle sedí i na mých velkých uších, příjemné náušníky které nejsou z koženky, která se později loupe +vhodné do každého počasí + dobře mi sedí a netlačí na obroučky dioptr. brýlí, gelové náušníky se jim dobře přizpůsobí + zvukově jsem dosud používal drátové špuntové JBL nebo Sony PlayStation sluchátka, kvalitou obsahem spektra a sytostí tyhle sluchátka převyšují oba zmíněné a ohromen, že může být tak velký skok + vůbec nic nevrže, neskřípe, dobrý pružný plast, což v případě Sony PS říct nešlo, plasty praskali, tady tyto plasty jsou pružné velmi dobře hmatatelné tlačítka, s dobrým jistým stiskem, prostřední je skvělé utopeno níže, takže pohmatem je jistota, že víte na kterém tlačítku je váš prst
Nevýhody
- je škoda, že není možné poslouchat během nabíjení přes Bluetooth, pouze po kabelu - po kabelu je menší hlasitost a slabší hudební projev, ale přednost sluchátek je právě především bezdrátové komunikace - náušníky okolní ruch nijak nesnižují, není to úplně nevýhoda, alespoň člověk může vnímat co se na rušné ulici děje, ale někomu to vadit může. Maximální hlasitost ale opravdu přebije všechno ;) - krycí krytka mohla byt na druhou stranu, aby nešla směrem k tlačítkům - ne každý kabel 3,5mm jack se do utopeného konektoru vejde - dioda mohla být vícebarevná a signalizovat úroveň nabití - chybí mi přepravní pouzdro v balení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka
Petr33
10/12/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělí sportovní asistet
Doporučuji všem, kteří rádi při sportu poslouchají hudbu. Super výdrž a údržba.
Výhody
Výdrž,údržba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá