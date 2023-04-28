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Ukončeno

Bezdrátová sportovní sluchátka

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt
Zůstaňte aktivní. Buďte svěží. Vychutnejte si to.
Tato odolná, lehká bezdrátová sluchátka na uši jsou navržena pro aktivní životní styl. Odnímatelné a omyvatelné kryty náušníků zaručí pohodlí, ať už běháte na pásu nebo vyrazíte na pláž. Díky 35 hodinám přehrávání hraje hudba stále.
Zobrazit všechny výhody

Zůstaňte aktivní. Buďte svěží. Vychutnejte si to.

  • Pratelné polstrování náušníků

  • Lehké a odolné

  • Ochrana proti prachu a vodě IP55

Jděte dále. 35 hodin přehrávání

Jděte dále. 35 hodin přehrávání

Díky 35 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato bezdrátová sluchátka na uši s vámi při tréninku i mimo něj. Úplné nabití trvá méně než 2 hodiny. Potřebujete zvýšit výkon? 15 minut nabíjení vám poskytne o 2 hodiny delší dobu přehrávání.

Pro sport nebo na cestách. Omyvatelné polstrování náušníků

Pro sport nebo na cestách. Omyvatelné polstrování náušníků

Měkké, prodyšné polstrování sluchátek je odnímatelné pro snadné čištění a je naplněné chladicím gelem. Bez ohledu na to, co děláte, když máte tato sluchátka, budete mít vždy možnost znovu se cítit svěže!

Ochrana proti prachu a vodě IP55

Ochrana proti prachu a vodě IP55

Ochrana IP55 znamená, že jsou vaše sluchátka stejně v pohodě na prašných cestách jako v silném dešti. Ať se potíte jakkoli silně a ať se vydáte kamkoli, nic vás nezastaví!

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

17

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

2

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

velké překvapení!

Krátká recenze s porovnáním s jinými sluchátky, snad pomůže každému v rozhodování.

Výhody

Výborně hrající sluchátka, pouze s pár mouchami, ale to mi nebrání v hodnocení 5* Klady: + hlasitost, projev bez zkreslení, chrčení a podobně, žádný náznak že by repráky něco nestíhali + skvěle sedí i na mých velkých uších, příjemné náušníky které nejsou z koženky, která se později loupe +vhodné do každého počasí + dobře mi sedí a netlačí na obroučky dioptr. brýlí, gelové náušníky se jim dobře přizpůsobí + zvukově jsem dosud používal drátové špuntové JBL nebo Sony PlayStation sluchátka, kvalitou obsahem spektra a sytostí tyhle sluchátka převyšují oba zmíněné a ohromen, že může být tak velký skok + vůbec nic nevrže, neskřípe, dobrý pružný plast, což v případě Sony PS říct nešlo, plasty praskali, tady tyto plasty jsou pružné velmi dobře hmatatelné tlačítka, s dobrým jistým stiskem, prostřední je skvělé utopeno níže, takže pohmatem je jistota, že víte na kterém tlačítku je váš prst

Nevýhody

- je škoda, že není možné poslouchat během nabíjení přes Bluetooth, pouze po kabelu - po kabelu je menší hlasitost a slabší hudební projev, ale přednost sluchátek je právě především bezdrátové komunikace - náušníky okolní ruch nijak nesnižují, není to úplně nevýhoda, alespoň člověk může vnímat co se na rušné ulici děje, ale někomu to vadit může. Maximální hlasitost ale opravdu přebije všechno ;) - krycí krytka mohla byt na druhou stranu, aby nešla směrem k tlačítkům - ne každý kabel 3,5mm jack se do utopeného konektoru vejde - dioda mohla být vícebarevná a signalizovat úroveň nabití - chybí mi přepravní pouzdro v balení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

10/12/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělí sportovní asistet

Doporučuji všem, kteří rádi při sportu poslouchají hudbu. Super výdrž a údržba.

Výhody

Výdrž,údržba

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

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