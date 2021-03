Buďte vidět. Reflexní kevlarový kabel.

Bez ohledu na to, co den přinese, tato sluchátka řady Go neselžou. Reflexní a odolný kevlarový kabel vám vždy zajistí viditelnost. Upevňovací sponu lze připnout k tréninkovému oděvu, takže vás při pohybu nebudou obtěžovat volné kabely.