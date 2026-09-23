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Ukončeno

Digitální bezdrátová sluchátka

SHD8900/00

Bohatá bezdrátová hudba

Čistý digitální přenos, bezvadný příjem a kvalita zvuku skutečně odpovídající disku CD poskytuje neuvěřitelně bohatou, ale přitom jemnou akustiku. Kvalitu zvuku doplňuje prvotřídní pohodlí díky samostatně nastavitelnému vnitřnímu sluchátkovému oblouku a měkkému polstrování sluchátek.

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Věrná až do posledního detailu

Bohatá bezdrátová hudba

  • Rychlé nabíjení

Křišťálově čistý (2,4 GHz) digitální přenos

2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje plné vychutnání hudby

Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje vychutnat si hudbu na maximum, a to díky propracovanému digitálnímu přenosu, který zaručuje, že data nebudou komprimována. To, co uslyšíte, je zvuk plný detailů, věrný originálnímu hudebnímu zdroji.

Design duální antény zajišťuje 360° příjem

Design duální antény zajišťuje, že se bez ohledu na úhel příjmu nevyskytnou žádná slepá místa. Sluchátka obsahují dvě samostatné antény umístěné v levé a pravé mušli sluchátka a zajišťují tak dokonalou bezdrátovou hudbu bez přerušení (bez slepých míst) a lepší svobodu pohybu.

Technické specifikace

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