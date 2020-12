Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje plné vychutnání hudby

Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje vychutnat si hudbu na maximum, a to díky propracovanému digitálnímu přenosu, který zaručuje, že data nebudou komprimována. To, co uslyšíte, je zvuk plný detailů, věrný originálnímu hudebnímu zdroji.