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Ukončeno
SHD8900/00
Bohatá bezdrátová hudba
Čistý digitální přenos, bezvadný příjem a kvalita zvuku skutečně odpovídající disku CD poskytuje neuvěřitelně bohatou, ale přitom jemnou akustiku. Kvalitu zvuku doplňuje prvotřídní pohodlí díky samostatně nastavitelnému vnitřnímu sluchátkovému oblouku a měkkému polstrování sluchátek.
Rychlé nabíjení
2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.
Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje vychutnat si hudbu na maximum, a to díky propracovanému digitálnímu přenosu, který zaručuje, že data nebudou komprimována. To, co uslyšíte, je zvuk plný detailů, věrný originálnímu hudebnímu zdroji.
Design duální antény zajišťuje, že se bez ohledu na úhel příjmu nevyskytnou žádná slepá místa. Sluchátka obsahují dvě samostatné antény umístěné v levé a pravé mušli sluchátka a zajišťují tak dokonalou bezdrátovou hudbu bez přerušení (bez slepých míst) a lepší svobodu pohybu.
Recenze