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Ukončeno
1 lahev Natural
60 ml
Dudlík s prvním průtokem
Dudlík ve tvaru Natural
Menší otvor zajišťuje kontrolovanější průtok pro děti, které pijí pomaleji. Dudlík Natural First Flow má ideální průtok pro přechod na krmení z láhve.
Láhev menší velikosti pomáhá zajistit vhodné množství pro menší dětské bříško.
Měkčí dudlík s jemným povrchem se více podobá prsu.
5.0
z 5
23
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Klaarka
18/12/2017
Česká republika
Skvělý pomocník pro začátky krmení
Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev
Vrlice
14/12/2017
Česká republika
Doporučuji
U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.