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  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence
  • Ideální pro novorozence

Ukončeno

Philips AventDětská lahev

SCF699/17

5
| (23) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ideální pro novorozence
Naše 60ml láhev Natural poskytuje ideální množství stravy pro novorozence. Je navržena s dudlíkem First Flow, a má proto pomalejší, kontrolovanější průtok. Širší dudlík s jemným povrchem se více podobá prsu.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snadná kombinace s kojením

Ideální pro novorozence

  • 1 lahev Natural

  • 60 ml

  • Dudlík s prvním průtokem

  • Dudlík ve tvaru Natural

Dudlík s pomalejším průtokem

Dudlík s pomalejším průtokem

Menší otvor zajišťuje kontrolovanější průtok pro děti, které pijí pomaleji. Dudlík Natural First Flow má ideální průtok pro přechod na krmení z láhve.

Menší 60ml lahev navržená pro krmení novorozenců

Menší 60ml lahev navržená pro krmení novorozenců

Láhev menší velikosti pomáhá zajistit vhodné množství pro menší dětské bříško.

Měkký dudlík s povrchovou úpravou

Měkký dudlík s povrchovou úpravou

Měkčí dudlík s jemným povrchem se více podobá prsu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

23

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro začátky krmení

Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Dětská lahev

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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