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Ukončeno
1 lahev
240 ml
Dudlík pro pomalý průtok
1m+
Skleněná lahev Natural je odolná vůči vysokým teplotám a výkyvům teploty. Lze ji tedy bezpečně skladovat v chladničce, ohřívat a rovněž je vhodná pro sterilizaci.
Borokřemičité sklo prvotřídní kvality pro zajištění nejvyšší kvality a absolutní čistoty.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
4.3
z 5
11
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
lennulik
19/12/2017
Česká republika
Maximální spokojenost
Lahvičku jsme zakoupili více než před rokem a stále je jako nová. Krásně se čistí a sterilizuje. Sklo mi přijde mnohem praktičtější a hygieničtější než plast. Láhev je v podstatě nesmrtelná - dudlíky lze zakoupit nové a s různou rychlostí průtoku, takže klidně vydrží i pro několik generací :-) S lahvičkou jsme moc spokojeni, byla to opravdu dobrá koupě.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011