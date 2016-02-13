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  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve
  • Přirozený způsob krmení z lahve

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Přirozený způsob krmení z lahve
Naše nová lahev zaručuje přirozenější krmení pro vaše dítě i pro vás. Dudlík má inovativní design okvětních lístků a podporuje přirozené přisátí podobné jako u přisátí k prsu. Ulehčuje tak vašemu dítěti kombinaci krmení z prsu a lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Dudlík Avent s designem okvětního lístku

Přirozený způsob krmení z lahve

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík pro pomalý průtok

  • 1m+

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Kompatibilní s řadou Philips Avent Natural

Kompatibilní s řadou Philips Avent Natural

Nová lahev Philips Avent Natural je kompatibilní s výrobky řady Philips Avent s výjimkou lahví Classic a držadel hrnečků. Lahve Philips Avent Natural doporučujeme používat pouze s dudlíky Philips Avent Natural.

V různých velikostech

Lahev Philips Avent Natural je k dispozici ve 4 velikostech: 60 ml, 125 ml, 260 ml a 330 ml. Lahve jsou k dispozici v balení po jednom nebo více kusech.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Biberon Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Biberon Natural

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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