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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík pro pomalý průtok
1m+
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
Nová lahev Philips Avent Natural je kompatibilní s výrobky řady Philips Avent s výjimkou lahví Classic a držadel hrnečků. Lahve Philips Avent Natural doporučujeme používat pouze s dudlíky Philips Avent Natural.
Lahev Philips Avent Natural je k dispozici ve 4 velikostech: 60 ml, 125 ml, 260 ml a 330 ml. Lahve jsou k dispozici v balení po jednom nebo více kusech.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Ověřený kupující
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Biberon Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF627/17 Biberon Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011