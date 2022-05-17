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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Jednoduché
Premium
Nabíjecí baterie
Displej s časovačem
Odsávejte více mléka za kratší dobu* s masážní vložkou, která stimuluje prso a odsává mléko stejně jako dítě. Plynule přechází z režimu stimulace do režimu odsávání a aplikuje správnou míru stimulace bradavky a sání pro maximální tok mléka. Na základě výsledků doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER).*
Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší bradavce. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek* (až do 30 mm).
Můžete se cítit uvolněně díky designu, který vám umožní při odsávání sedět vzpřímeně a bez předklánění. Není třeba se předklánět, je to klinicky prokázaná pohodlná poloha odsávání*. Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (2019); 90 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (jednoduchá elektrická odsávačka); 95 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (dvojitá elektrická odsávačka)
4.8
z 5
216
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
KaterinaTvd
17/05/2022
Česká republika
Nejlepší odsávačka
Tato odsávačka mi zachránila kojení…jelikož mi dcerka byla hned odebrána a odvezena do jiné nemocnice nezbylo mi nic jiného než se “rozkojit” sama…a opravdu pravidelné používání mi rozjelo laktaci a pomáhala celou dobu kojení.jsem za ni opravdu vděčná
Výhody
Opravdu silná, lehká,skladná,není tak hlučná jako jiné
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ké_ta
11/05/2022
Česká republika
pomoc k nezaplacení
Odsávačku jsem pořídila asi měsíc po narození dítěte a jediné čeho lituji je, že jsem ji nepořídila dříve. Po nabití má poměrně dlouho výdrž, takže se s ní lze dle potřeby volně pohybovat. Je tichá, odsávání bezbolestné. Naprosto plní svůj účel.
Výhody
jednoduché ovládání, několik stupňů intenzity, provoz na baterii
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Charreena
10/05/2022
Česká republika
Neocenitelný pomocník
V budoucnu bych si vybrala jedine tento výrobek, kvalitní značka, stejně jako lahve pro děti, po zkušenostech mých známých by tento výrobek byla volba na prvním místě.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Na základě doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA) (Publikace Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 bělošských účastníků, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia) (Ramsay et al. Anatomie lidského prsu v době laktace).
Na základě výsledků dotazníku vložky 1k z klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019)
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011