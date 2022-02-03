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  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
  • Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu

Ukončeno

Philips AventElektrická odsávačka mateřského mléka

SCF395/11

4.8
| (391) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu
Vstupte do nové éry odsávání s elektrickou odsávačkou mateřského mléka Philips Avent. Dokonalá rovnováha sání a stimulace bradavek inspirovaná rytmem pití dítěte a měkký polštářek se jemně přizpůsobí velikosti a tvaru vašich bradavek. Podrobnější informace najdete níže.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Rychlá, pohodlná a milovaná maminkami

Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu

  • Jednoduchá elektrická

  • Technologie Natural Motion

  • Pohodlný silikonový polštářek

  • 8 + 16 nastavení

Technologie Natural Motion zajistí rychlý tok mléka*

Mléko teče za pouhou jednu minutu díky jedinečné technologii Natural Motion.** Díky jemnému přisátí a správné masáži a sání není žádným překvapením, že 97 % maminek považuje tuto odsávačku za efektivní***. Navíc ji doporučuje 100 % porodních asistentek.

Měkký silikonový polštářek zajistí pohodlí pro každého.

Ať máte jakoukoli tělesnou stavbu, měkký a pružný silikonový polštářek odsávačky je na prsu příjemný. Padne na 99,98 %**** velikostí prsu***. Přizpůsobí se k přisátí, které je jemné, ale pevné.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

391

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

03/02/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé, funkční, pohodlné

Odsávání je pohodlné, příjemné a nenáročné. Funguje na 100%, mohu jedině doporučit!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnila očekávání

Kvalitní provedení. Jednoduchá manipulace. Snadné čištění. Celková spokojenost.

Výhody

Kvalitní produkt

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD395/21 Sada elektrické odsávačky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD395/21 Sada elektrické odsávačky

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Příjemná odsávačka

S odsávačkou se příjemně pracuje, možnost volby intenzity odsávání, snadné čištění, můžu jedině doporučit.

Výhody

Snadná manipulace a čištění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

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Upozornění

  1. Na základě doby zahájení toku mléka (čas do aktivace reflexu vylučování mléka – MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018).

  2. 1K-SE: u 70 % účastníků se aktivoval reflex vylučování mléka do 60 sekund. Na základě doby zahájení toku mléka (čas do aktivace reflexu vylučování mléka – MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018).

  3. Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019), průměrné hodnocení jednoduché nebo dvojité elektrické odsávačky mléka; 95 % účastníků souhlasí, že jsou naše odsávačky mléka efektivní (jednoduché elektrické); 100 % účastníků souhlasí, že jsou naše odsávačky mléka efektivní (dvojité elektrické).

  4. Na základě těchto studií: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019 (109 účastnic, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, květen 1993 (20 účastnic (bělošky), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 účastnic, Austrálie).

  5. Týká se pouze lahví a dalších částí, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011.