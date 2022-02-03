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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Jednoduchá elektrická
Technologie Natural Motion
Pohodlný silikonový polštářek
8 + 16 nastavení
Mléko teče za pouhou jednu minutu díky jedinečné technologii Natural Motion.** Díky jemnému přisátí a správné masáži a sání není žádným překvapením, že 97 % maminek považuje tuto odsávačku za efektivní***. Navíc ji doporučuje 100 % porodních asistentek.
Ať máte jakoukoli tělesnou stavbu, měkký a pružný silikonový polštářek odsávačky je na prsu příjemný. Padne na 99,98 %**** velikostí prsu***. Přizpůsobí se k přisátí, které je jemné, ale pevné.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.8
z 5
391
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
rewaquo
03/02/2022
Česká republika
Rychlé, funkční, pohodlné
Odsávání je pohodlné, příjemné a nenáročné. Funguje na 100%, mohu jedině doporučit!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Andy.K
28/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Splnila očekávání
Kvalitní provedení. Jednoduchá manipulace. Snadné čištění. Celková spokojenost.
Výhody
Kvalitní produkt
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD395/21 Sada elektrické odsávačky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD395/21 Sada elektrické odsávačky
Niky007
16/05/2021
Česká republika
Příjemná odsávačka
S odsávačkou se příjemně pracuje, možnost volby intenzity odsávání, snadné čištění, můžu jedině doporučit.
Výhody
Snadná manipulace a čištění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Na základě doby zahájení toku mléka (čas do aktivace reflexu vylučování mléka – MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018).
1K-SE: u 70 % účastníků se aktivoval reflex vylučování mléka do 60 sekund. Na základě doby zahájení toku mléka (čas do aktivace reflexu vylučování mléka – MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018).
Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019), průměrné hodnocení jednoduché nebo dvojité elektrické odsávačky mléka; 95 % účastníků souhlasí, že jsou naše odsávačky mléka efektivní (jednoduché elektrické); 100 % účastníků souhlasí, že jsou naše odsávačky mléka efektivní (dvojité elektrické).
Na základě těchto studií: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019 (109 účastnic, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, květen 1993 (20 účastnic (bělošky), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 účastnic, Austrálie).
Týká se pouze lahví a dalších částí, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011.