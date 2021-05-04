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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Odsávejte více mléka za kratší dobu
Obsahuje měkkou masážní vložku
Cestovní taška a 2 lahve
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlně: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.
Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání vyhovovala.
Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.
4.9
z 5
34
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Beyu1007
04/05/2021
Česká republika
Prijemne a snadne pouziti
Velmi prijemna a snadne pouziti. Pouzivala jsem ji skoro 9 mesicu a neztratila na vykonu. Udrzba bezproblemova. Relativne dlouhy napajeci kabel, takze se lze uvelebit v kresle i kdyz zasuvka neni uplne blizko. Jen skoda, ze odsavacku nelze nabit a byt bezdratova. Maly si zvykl na rytmicky tichy zvuk a usinal pri nem.
Výhody
Kompaktni, ticha, snadne pouziti
Nevýhody
Skoda, ze nelze nabit, musi byt v elektrice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Ulunka83
27/02/2019
Česká republika
Skvělé funkce a síla
Dost jsem se bala, abych nasla dost silnou odsavacku, jako nam pujcovali v porodnici. A TOTO JE ONA. Ovladani trivialni, zatim tedy odsavam jen jedno prso, ale az pujde o cas, hrave pujdou obe najednou. Rozebrani do sterilizatoru je otazka vterin, saham po ni několikrát za den ( i noc :))) a zvladnu vse i poslepu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
anka32a
05/11/2018
Polska
Najlepszy!
Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
83 % kojících matek souhlasí s tím, že dvojitá elektrické odsávačka Philips Avent Comfort se používá pohodlně – nezávislý test domácího použití mez 81 maminkami v USA, srpen 2012.
Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi vyšší úrovní pohodlí a větší tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011