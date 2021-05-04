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  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
  • Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
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Ukončeno

Philips AventDvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

SCF334/31

4.9
| (34) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
Mimořádně pohodlná dvojitá odsávačka mléka je ideální, pokud nemáte času nazbyt. Zkraťte dobu odsávání a pohodlně seďte s měkkou masážní vložkou, která jemně stimuluje tok mléka. Odsávačka nevydává hluk a její nastavení, uzpůsobení, používání i čištění je snadné.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Dvojitá elektrická odsávačka mléka s masážní vložkou

Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*

  • Odsávejte více mléka za kratší dobu

  • Obsahuje měkkou masážní vložku

  • Cestovní taška a 2 lahve

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnou polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnou polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlně: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

Vyberte si nastavení, které je pro váš účinné a pohodlné

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání vyhovovala.

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

34

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Prijemne a snadne pouziti

Velmi prijemna a snadne pouziti. Pouzivala jsem ji skoro 9 mesicu a neztratila na vykonu. Udrzba bezproblemova. Relativne dlouhy napajeci kabel, takze se lze uvelebit v kresle i kdyz zasuvka neni uplne blizko. Jen skoda, ze odsavacku nelze nabit a byt bezdratova. Maly si zvykl na rytmicky tichy zvuk a usinal pri nem.

Výhody

Kompaktni, ticha, snadne pouziti

Nevýhody

Skoda, ze nelze nabit, musi byt v elektrice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce a síla

Dost jsem se bala, abych nasla dost silnou odsavacku, jako nam pujcovali v porodnici. A TOTO JE ONA. Ovladani trivialni, zatim tedy odsavam jen jedno prso, ale az pujde o cas, hrave pujdou obe najednou. Rozebrani do sterilizatoru je otazka vterin, saham po ni několikrát za den ( i noc :))) a zvladnu vse i poslepu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

05/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy!

Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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Upozornění

  1. 83 % kojících matek souhlasí s tím, že dvojitá elektrické odsávačka Philips Avent Comfort se používá pohodlně – nezávislý test domácího použití mez 81 maminkami v USA, srpen 2012.

  2. Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi vyšší úrovní pohodlí a větší tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT

  3. Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011