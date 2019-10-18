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  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
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  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
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  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
  • Mléko pro dítě a pohodlí pro matku

Ukončeno

Philips AventPohodlná manuální odsávačka mateřského mléka

SCF330/12

4.7
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mléko pro dítě a pohodlí pro matku
Když se cítíte pohodlně a uvolněně, mléko teče snáze. Proto jsme vytvořili naši dosud nejpohodlnější odsávačku mateřského mléka: můžete sedět pohodlně, nemusíte se předklánět a měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Mléko pro dítě a pohodlí pro matku

  • Natural

  • Obsahuje 3 úložné pohárky

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Obsahuje 3 všestranné úložné pohárky

Obsahuje 3 všestranné úložné pohárky

Pomocí stejného pohárku můžete mateřské mléko odsávat, skladovat a krmit jím své dítě. Ideální pro skladování v chladničce nebo mrazničce

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011