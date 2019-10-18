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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Natural
Obsahuje 3 úložné pohárky
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.
Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.
Pomocí stejného pohárku můžete mateřské mléko odsávat, skladovat a krmit jím své dítě. Ideální pro skladování v chladničce nebo mrazničce
4.7
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011