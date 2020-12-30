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Ukončeno
od 6 měsíců
Měkká hubička je šetrná k dásním.
Snadné pití, snadné čištění
Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.
4.7
z 5
10
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Mamka32
30/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
super savičky
Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.
Výhody
funkčnost, odolnost, pružnost
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
Foxy
07/07/2018
Česká republika
kavlitní hubičky, které dlouho vydrží
Velmi kvalitní hubičky, které miminku vydrží dlouho, snesou i prvni zoubky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.