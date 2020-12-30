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  • Měkké hubičky
  • Měkké hubičky

Ukončeno

Philips AventMěkké hubičky

SCF246/00

4.7
| (10) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Měkké hubičky
Měkké hubičky Philips Avent SCF246/11 jsou navrženy pro jemné dásně a představují ideální první krok od kojení či krmení z kojenecké lahve k pití z hrnečku. S těsnicím ventilem pro snadné pití i čištění.
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Kompatibilní výrobky
Hrneček s hubičkou

Hrneček s hubičkou

SCF551/03

Hrneček s hubičkou

Hrneček s hubičkou

SCF551/05

Hrneček s hubičkou

Hrneček s hubičkou

SCF553/03

Hrneček s hubičkou

Hrneček s hubičkou

SCF553/05

Hubička pro snadný přechod od lahve k hrnečku

Měkké hubičky

  • od 6 měsíců

Šetrné k dásním

Měkká hubička je šetrná k dásním.

Patentovaný těsnicí ventil

Snadné pití, snadné čištění

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

10

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

4
3
1

30/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

super savičky

Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.

Výhody

funkčnost, odolnost, pružnost

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

07/07/2018

Česká republika

Česká republika

kavlitní hubičky, které dlouho vydrží

Velmi kvalitní hubičky, které miminku vydrží dlouho, snesou i prvni zoubky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF246/00 Měkké hubičky

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 