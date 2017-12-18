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Usnadňuje pití
260 ml
Od 9 měsíců
chlapec
.
V hubičce je zabudovaný ventil, který urychluje a usnadňuje sestavení.
Nádobka dětského hrnečku je navržena tak, aby usnadňovala uchopení malými ručičkami.
4.8
z 5
26
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
vlastenkaaa
18/12/2017
Česká republika
Super nekapajicí hrníček
První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Crossu
30/01/2022
România
Součást promoakce
Ověřený kupující
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Výhody
Forma sticlei si a tetinei
Nevýhody
Nu exista dezavantaje la acest produs
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Výhody
Nu curge, copilul nu se uda
Nevýhody
Nu sunt
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.