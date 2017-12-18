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Philips AventHrneček s hubičkou

SCF553/03

4.8
| (26) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Usnadňuje pití
Tento hrneček s hubičkou Philips Avent je skvělý pro batolata i jejich rodiče. Měkká silikonová hubička usnadňuje pití a menší počet součástí znamená snadné čistění hrnečku.
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Hrneček s měkkou hubičkou pro snadné pití

Usnadňuje pití

  • Usnadňuje pití

  • 260 ml

  • Od 9 měsíců

  • holčička

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Jednodílná silikonová hubička pro snadné sestavení

V hubičce je zabudovaný ventil, který urychluje a usnadňuje sestavení.

Vlnitý tvar nádobky pro pevné uchopení

Nádobka dětského hrnečku je navržena tak, aby usnadňovala uchopení malými ručičkami.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

26

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Super nekapajicí hrníček

První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/00 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/00 Hrneček s hubičkou

30/01/2022

România

România

Ověřený kupující

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Výhody

Forma sticlei si a tetinei

Nevýhody

Nu exista dezavantaje la acest produs

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Výhody

Nu curge, copilul nu se uda

Nevýhody

Nu sunt

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 