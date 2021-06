Filmy ve formátu DVD a DivX® na cestách

Ponořte se do děje filmů na mimořádně elegantním přehrávači PET821 s 21,6cm (8,5") širokoúhlým barevným LCD displejem a technologií Zero Bright Dot™ společnosti Philips optimalizující obrazovou kvalitu displeje. Vychutnejte si filmy ve formátech DVD, DivX®, MPEG4 a hudbu MP3/WMA-CD – to vše na cestách!