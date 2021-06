Adaptér do auta a tenký dálkový ovl.

Tento přenosný DVD přehrávač je dodáván s adaptérem napájení do auta a tenkým dálkovým ovladačem. Zasuňte auto adaptér do zásuvky pro zapalovač a napájejte přehrávač na cestách. Při sledování filmu nebo hraní her se tedy nemusíte obávat o vybití akumulátoru. Dálkový ovladač o velikosti kreditní karty je ideální na cesty, neboť zabere jen velmi málo místa a lze jej snadno uložit.