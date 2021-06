Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.